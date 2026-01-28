Армия РФ ударила по месту подготовки к запуску дронов ВСУ дальнего действия

Российские военные поразили места хранения и подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия. Об этом сообщило Минобороны РФ.

© Российская Газета

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по базе горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 158 районах.

В ведомстве отметили, что российские военные наносили удары оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ планировали атаковать объекты на территории РФ дронами, запущенными из грузовика, однако российские разведчики засекли передвижение фуры.

Грузовик с украинскими БПЛА был замечен на границе Черниговской и Сумской областей возле населенного пункта Хильчичи, откуда регулярно запускаются дроны по территории РФ.

По информации SHOT, после того как разведка засекла передвижения фуры, по ней был нанесен мощный удар из РСЗО "Торнадо-С".

Отмечалось, что помимо беспилотников в кузове была еще и мобильная группа ВСУ. В результате удара ВС РФ фура вместе с грузом и личным составом была уничтожена.