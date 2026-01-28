Американское и европейское вооружение, поставляемое киевскому режиму, размещают на территории Западной Украины. Как сообщает aif.ru, об этом рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

Он отметил, что склады находятся или в Закарпатье, или во Львовской области. Джерелиевский обратил внимание, что в последней территории наиболее развита дорожная инфраструктура.

При этом эксперт констатировал, что сейчас у Европы наблюдаются серьезные проблемы с техникой. Он напомнил о недавнем заявлении главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о том, что запасы систем Patriot у Берлина исчерпаны — он отдала треть запасов и все еще не получил установки, обещанные Соединенными Штатами.

«Тем не менее какие-то поставки идут постоянно. Можно заметить, что в Жешуве регулярно садятся самолеты, в том числе американские», — сказал Джерелиевский.

Ранее сообщалось, что российский боевой дрон-разведчик летал над Киевом на протяжении 4,5 часов. Как отмечал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, таким образом ВС РФ выявляют расположение систем ПВО, радиолокационных станций, пусковых установок, мобильных огневых групп и точек с зенитно-ракетными комплексами.