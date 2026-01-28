Пленный сообщил о массовых побегах мобилизованных ВСУ с учений в Германии

Часть мобилизованных украинских военнослужащих покидала лагерь подготовки в Германии, не дождавшись окончания обучения. Об этом сообщил пленный солдат ВСУ Александр Салюков, передает РИА Новости.

Видео беседы с военнослужащим, попавшим в плен на краснолиманском направлении, оказалось в распоряжении агентства. По словам Салюкова, речь идет о подготовке личного состава 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Пленный боец ВСУ раскрыл страх своих сослуживцев под Красноармейском

Пленный заявил, что численность дезертиров была значительной. По его оценке, из немецкого лагеря сбежали около четверти направленных туда военнослужащих. Он отметил, что речь идет в том числе о насильно мобилизованных, доставленных в военкоматы сотрудницами территориальных центров комплектования.

Ранее другой украинский пленный сообщал, что подготовку бойцов 60-й бригады в Германии вели немецкие инструкторы, при этом обучение проходило на русском языке. По его словам, изначально направление на подготовку за границу предоставлялось на конкурсной основе, однако позже украинское командование стало отправлять туда всех подряд, включая мобилизованных без боевого опыта.