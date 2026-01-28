Сальдо раскрыл зверства ВСУ в отношении медиков за последние полгода

ВСУ за последние полгода повредили более 20 машин скорой помощи и другого медицинского транспорта в Херсонской области, еще четыре автомобиля уничтожены полностью. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«За последние полгода зафиксировано более 20 атак на автомобили скорой помощи и другой медицинский транспорт. Повреждено более 20 машин, четыре уничтожены безвозвратно», — сказал он в беседе с ТАСС.

Губернатор добавил, что речь идет как о санитарных автомобилях, так и о транспорте, который задействован в эвакуации раненых и доставке медикаментов.

По его словам, атаки фиксируются на территории области систематически, в том числе в районах, удаленных от линии боевого соприкосновения. Причем, по его словам, такие удары наносятся целенаправленно.

До этого Сальдо сообщил об атаке на медицинский автомобиль Алешковской районной больницы на въезде в Голую Пристань. В машине находилась бригада из трех человек, все они погибли. Предварительно, бригада медиков наехала на взрывное устройство на дороге.