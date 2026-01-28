По мере ухудшения отношений между Россией и странами НАТО в западных СМИ регулярно появляются статьи, посвященные Калининградской области. В них различные военные эксперты говорят о большой стратегической значимости российского региона и допускают, что Запад может предпринять попытку его захвата.

«Калининградская область является самым западным регионом России. Несмотря на свою небольшую площадь – менее 20 000 квадратных километров – этот небольшой участок земли имеет очень большое стратегическое значение», – пишут авторы китайского издания Sohu.

В статье обозреватели подчеркивают стратегическое положение Калининграда, отмечая, что российский анклав, расположенный в сердце Европы на балтийском побережье, создает серьезные трудности для НАТО. Кроме того, регион обладает богатым культурным наследием и играет важную роль в истории Германии, являясь одним из центров формирования Прусского государства. В связи с этим, хотя вероятность захвата Калининграда западным альянсом невелика, она все же существует, однако для Берлина это может обернуться огромными издержками.

В Китае уверены, что Германия не сможет напасть на Калининград, несмотря на ее возможные желания. Россия создала в регионе мощную оборонительную систему, разместив там крупную группировку войск, авиацию, ракетные комплексы и средства ПВО. Более того, в области базируется Балтийский флот РФ. В случае попытки штурма, Путин, как считают аналитики, ответит яростной реакцией, превратив операцию в катастрофу, пишет АБН24.

