«Герани» накрыли колонну ВСУ с боеприпасами в Черниговской области

Российские войска беспилотных систем поразили грузовой автомобиль с боеприпасами и транспорт сопровождения ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

© Московский Комсомолец

По данным военного ведомства, удар был нанесен с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань». Целью стал грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, а также машины сопровождения украинских военных.

На Украине прикрыли переброску бойцов ВСУ гражданским поездом и поплатились

Поражение техники зафиксировано в районе населенного пункта Холмы.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотники выводят из строя транспортную группу противника.