Уничтожен штаб батальона вместе с подполковником ВСУ

В Харьковской области в районе Хатнево комплексным ударом артиллерии и БПЛА уничтожен пункт управления 1221 отдельного батальона поддержки.

Ликвидирован заместитель командира батальона в звании подполковника, сообщил "Северный ветер".

Минувшие сутки на северном фланге фронта вообще выдались урожайными на вражеских офицеров. Так, разведка засекла переброску в Сумскую область операторов БПЛА 59-й отдельной штурмовой бригады. Из них в украинском тылу формируют новые подразделения.

Пока их окончательно не сформировали и не пустили в дело, по выявленным целям отработала авиация, "Герани" и тяжелые РСЗО. В числе прочих уничтожен расчет БПЛА вместе с командиром взвода.

Напомним, в последние дни обстановка для противника в зоне ответственности группировки "Север" осложнилась. Продолжая наступать на прежних направлениях, ВС РФ зашли на Украину на двух новых участках.