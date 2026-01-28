Числящиеся пропавшими без вести боевики ВСУ "воскресают" в рядах террористических группировок в Африке. Схему бегства украинских военнослужащих из зоны специальной военной операции раскрыл бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

По данным Прозорова, некоторые бойцы Вооруженных сил Украины покупают у командования статус пропавших без вести. Затем они уезжают воевать в качестве наемников в Африку. Экс-сотрудник спецслужбы отметил, что боевики поступают таким образом, так как осознают риски сражений против ВС России. Они предпочитают воевать в менее опасных регионах - где, к тому же, могут получать высокий доход, приводит комментарий Прозорова ТАСС.

Боевики понимают, что на Украине у них все очень плохо, российская армия их перемелет рано или поздно. "Пропавшие без вести" едут в Колумбию, Мексику, Эквадор, где работают за неплохие деньги на наркокартели. А в Африке они работают на международные экстремистские организации — различные филиалы той же запрещенной в России террористической "Аль-Каиды"*.

*Запрещенная в России террористическая организация