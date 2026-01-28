Беспилотник-разведчик НАТО впервые размещался на базе в Финляндии

Разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix летом 2025 года впервые был размещен на территории Финляндии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор финской военной разведки.

© Газета.Ru

«Летом 2025 года дистанционно пилотируемый разведывательный самолет RQ-4D Phoenix из состава Сил наблюдения и разведки НАТО впервые был развернут в Финляндии, действуя с авиабазы Сатакунта в Пирккале», — сказано в документе.

В разведке заявили, что ситуационная осведомленность Североатлантического альянса была усилена благодаря этому развертыванию и использованию совместных разведывательных средств. В прошлом году Финляндия председательствовала в Комитете военной разведки НАТО.

Глава Финляндии заявил о формировании более сильного НАТО

21 января президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас создается «более сильное НАТО», чем то, которое существовало со времен окончания Холодной войны.

18 января член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что выбор его страной антироссийской позиции и ее вступление в НАТО было худшей сделкой из возможных. По его словам, такое решение повредило в первую очередь интересам самой Финляндии.

Ранее в Финляндии неподалеку от границы с Россией официально заработал штаб НАТО.