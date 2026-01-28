Трамп заявил о приближении «большой прекрасной армады» США к Ирану

Крупные силы США движутся в сторону Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет ТАСС.

© Газета.ru

Выступая перед сторонниками в штате Айова, Трамп вновь затронул тему Ирана и повторил утверждение о том, что в июне 2025 года США «уничтожили ядерные возможности» Тегерана. По его словам, месяц промедления — и Иран мог бы обладать ядерным оружием.

«Кстати говоря, очередная большая прекрасная армада прямо сейчас красиво движется в сторону Ирана, так что посмотрим. Я надеюсь, что они пойдут на сделку», — сказал Трамп.

27 января газета The New York Times сообщила, что американская разведка представила президенту Дональду Трампу доклад, свидетельствующий о том, что иранские власти находятся в самом слабом положении со времен свержения шаха в ходе революции 1979 года.

До этого американский авианосец «Авраам Линкольн» в сопровождении трех военных кораблей, оснащенных ракетами «Томагавк», вошел в зону ответственности Центрального командования США в западной части Индийского океана. США также направили в регион штурмовики F-15E для усиления ударной авиации и дополнительные системы ПВО Patriot и THAAD для защиты от ответных ударов иранских ракет малой и средней дальности.

Ранее сообщалось, что иранский лидер спрятался в бункере в ожидании удара США.