На Украине прикрыли переброску бойцов ВСУ гражданским поездом и поплатились

Дроны-камикадзе «Герань» атаковали поезд с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), поразив локомотив и пассажирский вагон. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что ВС РФ ударили по поезду в Харьковской области, который следовал по маршруту «Барвинково — Львов — Чоп». Президент Украины Владимир Зеленский заявил об атаке на мирный гражданский поезд. Он уточнил, что в нем находилось более 200 человек. Однако, по данным «РВ», украинские военные признали, что находились в поезде, и рассказали о потерях среди своих сослуживцев. Один из бойцов ВСУ отметил, что побежал к «поврежденным вагонам, но там уже некому было оказывать помощь».

ВС России поразили украинские объекты энергетики и склад боеприпасов

Ранее Российская армия ударила по Львовской области на западе Украины. Местные каналы писали о взрывах и масштабном задымлении в районе города Броды. Позднее городской совет рассказал, что после атаки ВС России горят нефтепродукты — в Бродах находится крупное нефтехранилище компании «Львовнефтепродукт», расположенное недалеко от одноименного нефтепровода Одесса — Броды.