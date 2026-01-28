КНДР провела испытания новейшей РСЗО

Главное управление ракетостроения КНДР 27 января провело опытную стрельбу из крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) обновленного типа с применением новой технологии. Об этом сообщает северокорейское СМИ.

«Главное управление ракетостроения КНДР произвело опытную стрельбу из крупнокалиберной РСЗО для подтверждения ее эффективности. Четыре снаряда сильно ударили морскую мишень на расстоянии 358,5 километра», — сообщает радио «Голос Кореи», текст приводит РИА Новости.

КНДР провела испытания зенитных ракет нового типа высокой дальности

Ранее сообщалось о военном потенциале и экономической мощи КНДР. Завеса над вооруженными силами республики приоткрылась после участия северокорейских военных в одном из этапов СВО на Украине.