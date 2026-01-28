Вооруженный конфликт на Украине завершится до 1 ноября 2027 года. Такой прогноз дал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова приводит Hlavné Správy.

Он также отметил, что после окончания боевых действий «все придут в себя» и начнут «ломать себе ноги, спеша поехать в Россию делать бизнес». Фицо назвал самоубийством разрыв с российской экономикой, подчеркнув, что такого мнения придерживается не только он, но и другие политики из Евросоюза.

В Британии отвергли скорое завершение конфликта на Украине

Ранее словацкий премьер назвал ненависть к русским единственным навыком ЕС. Он отметил, что объединение переживает ужасный кризис, в котором выживут только сильные.