Вооруженные силы Украины зачастую используют передвижные военные крематории, что помогает скрывать настоящее число потерь. Об этом во вторник, 27 января, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24».

— Для ополченцев 2014-го года, коим и я являюсь, это давно уже не секрет. Первые крематории военные были замечены нами в Славянске на военном аэродроме, где их находилось два, — сообщил он.

Ранее пленный украинский солдат Павел Гейко сообщил, что украинская армия понесла большие потери в Мирнограде Донецкой Народной Республики. По его словам, там «полная разруха», а также «валяются горы трупов».

Также стало известно, что командование ВСУ не торопится заполнять многочисленные вакантные должности: вместо этого в подразделениях числятся «мертвые души», заработные платы которых распределяются между реальными военными. Этой схемой, как отмечается, в частности, воспользовался командир батальона беспилотных авиационных комплексов 225-го отдельного штурмового полка Анвар Хисориев, подразделение которого год назад было расширено до батальона.