Кимаковский: ВСУ используют передвижные крематории, чтобы скрыть потери
Вооруженные силы Украины зачастую используют передвижные военные крематории, что помогает скрывать настоящее число потерь. Об этом во вторник, 27 января, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24».
— Для ополченцев 2014-го года, коим и я являюсь, это давно уже не секрет. Первые крематории военные были замечены нами в Славянске на военном аэродроме, где их находилось два, — сообщил он.
Ранее пленный украинский солдат Павел Гейко сообщил, что украинская армия понесла большие потери в Мирнограде Донецкой Народной Республики. По его словам, там «полная разруха», а также «валяются горы трупов».
Также стало известно, что командование ВСУ не торопится заполнять многочисленные вакантные должности: вместо этого в подразделениях числятся «мертвые души», заработные платы которых распределяются между реальными военными. Этой схемой, как отмечается, в частности, воспользовался командир батальона беспилотных авиационных комплексов 225-го отдельного штурмового полка Анвар Хисориев, подразделение которого год назад было расширено до батальона.