Глава Минобороны Великобритании Джон Хили назвал условие размещения европейских войск на территории Украины.

По его словам, это возможно, но только в том случае, если такой пункт включат в условия мирного соглашения, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что не только Великобритания и Франция, но и большинство из 39 государств так называемой «коалиции желающих» обязались так или иначе принять участие в размещении войск.

Британия увеличила число военных на Украине

Также Хили напомнил, что любые планы по размещению британского контингента на Украине представят на голосование в парламент.

Между тем, министр обороны признал, что некоторое количество британских военных уже находятся на территории «незалежной».

«Они оказывают поддержку посольству, они оказывают поддержку Украине в её защите», – резюмировал Хили.

Как ранее писала «Свободная Пресса», сразу восемь источников издания Financial Times сообщили, что США предоставит Украине гарантии безопасности, только если она согласится на территориальные уступки.

Последние новости и всё самое важное о мирных переговорах по Украине, — в теме «Свободной Прессы»