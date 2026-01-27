СМИ: Германия готовится к войне с Россией

Германские военные активно готовятся к войне с Россией, строят планы сражений, продумывают систему эвакуации раненых солдат, пишет пишет Times.

По мнению авторов статьи, Россия в ближайшие два года может ударить по одной из стран НАТО. Европа, и прежде всего Германия, готовится к отражению гипотетической агрессии и ответному масштабному удару.

Журналисты заметили, что в первые часы немецкий механизированный пехотный полк численностью в 4,8 тыс. человек нанесет удар с передовой базы в Литве, после чего в течение нескольких дней на фронт будут переброшены еще 15 тыс. военнослужащих быстрого реагирования.

По их данным, в последующие недели десятки тысяч солдат из стран-союзников прибудут в немецкие порты Северного моря, откуда их перебросят на восток по автомобильным и железнодорожным маршрутам.

Вместе с тем, признали обозреватели, дороги будут объектом российских диверсий, кибератак и, возможно, ударов ракет большой дальности.

«Чем тщательнее я изучаю возможный сценарий развития событий, тем сложнее, тем более трудновообразимым он становится», — пожаловался глава командования обеспечения Бундесвера генерал-лейтенант Геральд Функе.

Задачи командования включают в себя эвакуацию и оказание помощи раненым, реквизицию ресурсов частного сектора для военных нужд, а также доставку припасов и подкреплений на поле боя, уточнили авторы статьи.

По словам Функе, в 1990-2022 годах вся тщательно выстроенная система поставок пришла в упадок. Он добавил, что в настоящее время идет работа над ее восстановлением.