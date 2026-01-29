Военкор заявил о необходимости «решать концептуально» один вопрос по Украине

Военкор Александр Сладков заявил о необходимости решать один вопрос по Украине. О чем именно идет речь, он написал в Telegram.

Журналист порассуждал о будущем Украины после окончания спецоперации, которая, как полагает Сладков, завершится победой России. Сразу после этого начнется противостояние идеологий и разведок, считает военкор.

«Вопрос важный. Его, мне так кажется, пора решать концептуально», — написал Сладков.

В этой связи он задался вопросом, ведется ли в России соответствующая подготовка.

Ранее Сладков порассуждал о последствиях возможной встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. По его мнению, такая встреча будет иметь непредсказуемые последствия.