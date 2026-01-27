Под купянском в "котле" заблокированы 800 украинских военных

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сегодня посетил пункт управления группировкой российских войск "Запад". В зону СВО он по традиции прилетел на боевом вертолете. Прилет генерала армии показан на видео, опубликованном военными. Первым делом начальник Генштаба, а он, напомним, по совместительству - руководитель объединенной группировки войск, задействованных для решения задач СВО, провел рабочее совещание. Военачальник рассказал, что бойцы "Запада" освободили Купянск - Узловой и сейчас ведут там зачистку городских кварталов. ВСУ использовали его для диверсионно-разведывательных операций на территории Купянска.

По словам Герасимова, на том участке фронта заблокирован район размером 4 на 6 километров, в нем остаются до 800 украинских военных.

"Войска продолжают наступать на всех направлениях спецоперации. С начала января освобождено 17 населенных пунктов, под контроль ВС РФ перешло более 500 квадратных километров территории", - отметил Валерий Герасимов.

Российские войска "ведут уличные бои по освобождению" Красного Лимана и Ильичевки, "продолжается уничтожение" ВСУ в нацпарке "Святые горы", добавил начальник Генштаба.

Войска Южной группировки ведут боевые действия по уничтожению ВСУ в Константиновке, активно продвигаясь на запад в направлении Славянска.

Передовые подразделения группировки "Днепр", отметил начальник российского Генштаба, находятся уже на удалении всего 12-14 километров от южных и юго-восточных окраин столицы Запорожской области - города Запорожья.

Объекты энергетики в Одессе атакованы "Геранями"

Ночная атака беспилотников на Одессу 27 января привела к серьезным повреждениям энергетической инфраструктуры.

"Выпущено более 50 дронов по городу, цели - энергетика", - написал лидер киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что за минувшую ночь Украина подверглась атаке 165 ударных дронов в различных регионах страны.

Специалисты компании "Одесские электросети" охарактеризовали ситуацию в городе как чрезвычайно сложную. "Разрушения колоссальные", - говорится в официальном заявлении энергетического холдинга.

"Цирконы" долетают до Киева быстрее, чем власти включают сигнал тревоги

Украина все хуже справляется с отражением российских воздушных атак, ПВО пропускает удар за ударом, пишут европейские СМИ со ссылкой на военных экспертов.

Особенно опасны гиперзвуковые "Цирконы" - "запущенные из Крыма ракеты долетают до Киева за несколько минут - быстрее срабатывания сирен"

Отмечается, что особенно опасны гиперзвуковые ракеты "Циркон" - они прилетают настолько быстро, что власти не успевают включить оповещение. "Запущенные из Крыма ракеты долетают до Киева за несколько минут - быстрее срабатывания сирен", - пишет польское издание Wirtualna Polska.

ВСУ устанавливают невидимые мины, отступая

С декабря 2025 года в украинских регионах, граничащих с Россией, началась установка необычных мин. Взрывчатка упакована в белые мешки, которые практически неразличимы на снегу. Местность минируется дистанционно, с беспилотников. Пока новая практика применяется в Сумской и Харьковской областях, но возможно расширение географии. Также предусмотрена бесконтактная активация таких боеприпасов.

"Предостерегаем жителей: не проявляйте интереса, не прикасайтесь и не приближайтесь. Это не картошка, и предназначено это не вам", - сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Число женщин в рядах ВСУ выросло в 10-15 раз

Число женщин, служащих в рядах ВСУ, за последние четыре года выросло в 10-15 раз. Устраивая женщин на службу, Киев пытается показать западным кураторам, что в армии желают воевать не только мужчины. В Киеве заявляют, что в начале конфликта в ВСУ служили где-то 1,5-2% женщин. Сегодня они гордятся тем, что этот процент вырос практически до 20. Это, конечно, цифры завышенные, так они отчитываются перед западными кураторами о том, что мобилизованный ресурс у них очень высок. Типа, не только мужики, силком пойманные, воюют, но и женщины.