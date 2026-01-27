США объявили о начале учений на Ближнем Востоке

Американская армия начинает многодневные военно-воздушные учения Agile Spartan на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Центральное командование военно-воздушных сил США (AFCENT).

Цель учений — демонстрация способности развертывания и ведения боевых действий в зоне ответственности Центрального командования Вооруженных сил (CENTCOM).

«Наши летчики доказывают, что они могут рассредоточиваться, действовать и совершать боевые вылеты в сложных условиях», — сказал командующий AFCENT генерал-лейтенант Дерек Франс.

Он отметил, что начавшиеся маневры позволят поддержать боеготовность летчиков, а также обеспечит доступность авиации там, где она необходима.

До этого США после длительного перерыва пригласили Грузию на учения военно-морских сил Phoenix Express 2026 в Тунис. Помимо США, Грузии и Туниса, в маневрах были задействованы Алжир, Бельгия, Египет, Италия и Марокко. Цель учений — «повышение координации во время морских операций и при совместном патрулировании».

Несколько дней назад силы самообороны Японии провели совместные авиационные учения с ВВС США, в ходе которых были задействованы два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.