Польша в последние 30 лет значительно укрепила свой военный потенциал, подготовилась к обычной войне. Вместе с тем, к гибридному, современному противостоянию она не готова, пишет обозреватель Аарон Винер в статье для Washington Post (WP).

В период после воссоединения Крымского полуострова с Россией в 2014 году Польша вдвое увеличила численность своих войск, а военные расходы страны выросли втрое. Варшава тратит до 4,7% своего ВВП на безопасность. Такой показатель является самым высоким в НАТО, отметил обозреватель.

Автор статьи заметил, что польские военные активно готовились к традиционному типу войны. Вместе с тем, в 2022-2026 годах они были вынуждены пересмотреть свою точку зрения на специфику боевых действий.

«Оказалось, что более дешевые методы, а именно беспилотники, могут быть очень успешными и обеспечивают важные тактические преимущества на передовой, особенно по сравнению с очень дорогим обычным вооружением», — признал заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Эксперт по Польше из Немецкого института международных отношений и безопасности Кай-Олаф Ланг заметил, что после распада СССР Варшава стремилась не допустить своего попадания в зону влияния крупных соседей, укрепляла вооруженные силы.

«Цель заключалась в том, чтобы добиться ситуации, когда Польша больше не станет столь легкой мишенью для агрессии», — уточнил аналитик.

Вместе с тем, констатировал Винер, в настоящее время эксперты признают, что Варшава сделала ставку на устаревшие военные системы.