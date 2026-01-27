Сирены включили в двух российских городах

Вечером во вторник в двух городах – Новороссийске и Геленджике – звучат сирены оповещения в связи с угрозой атаки вражеских беспилотников.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили о том, что сирены-сигналы "Внимание всем" звучат в обоих городах в связи с угрозой атаки беспилотников.

Гражданам напомнили о правилах безопасности и необходимости найти укрытие при нахождении на улице, а при нахождении дома – укрыться в помещении без окон. Позднее появилась информация, что угроза атаки БПЛА объявлена и в Туапсинском округе.

Ранее стало известно, что и в Анапе объявили опасность атаки вражеских БПЛА.