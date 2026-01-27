Вероятность отключения Starlink в зоне СВО для ВС России оценили

Украина может перекрыть России доступ к Starlink только обратившись в соответствующий офис с просьбой отключить конкретных абонентов, рассказал военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что российская армия запустила дроны со спутниковой системой Starlink. При этом спутниковая связь не работает над большей частью России, исключая приграничье и новые территории, но замечательно функционирует над всей территорией Украины.

Живов напомнил, что Starlink — это система космической связи и заглушить ее для Вооруженных сил России на территории Украины технически не представляется возможным. Для этого, уточнил он, Киеву нужно обращаться в офис спутниковой связи и указывать конкретных абонентов.

«Сейчас это не представляется возможным современными техническими средствами. Единственное, физически выключить все абонентские аккаунты, но чтобы найти конкретного абонента, нужно провести очень серьезную разведывательную операцию. А если в каком-то районе выключать Starlink, то у них тоже все выключится», — пояснил Живов.

Ранее сообщалось, что три новейших российских дрона, летевших на сверхмалых высотах, заметили над Киевом днем 26 января. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что дрон-разведчик не могли сбить на протяжении нескольких часов.