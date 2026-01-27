Зеленский поставил перед ВСУ «людоедскую задачу»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что поставил ВСУ людоедскую задачу — «убивать в месяц 50 тысяч русских». Об этом сообщает «Политика страны». Ранее такие планы озвучил новый министр обороны Украины Михаил Федоров.

«Это реалистическая задача. Когда речь идет о 50 тысячах российских потерь в месяц, это оптимальный уровень...» — приводятся слова Зеленского с официального сайта президента Украины.

Он также упомянул, что достижение таких показателей возможно за счет активного применения беспилотников.

«Разрушения огромные»: Зеленский выступил с заявлением после ударов по Одессе

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для киевских властей наступает момент, когда им необходимо принимать решения и нести ответственность за последствия своей политики. Так он ответил на вопрос о высказывании нового министра обороны Украины Михаила Федорова, который сформулировал «стратегическую цель» как «убивать 50 тысяч россиян в месяц». По словам Пескова, подобные заявления свидетельствуют о неизменности линии украинского руководства, несмотря на продолжающийся мирный процесс, что, по его утверждению, является одной из причин продолжения СВО.