НАТО проведет крупные учения в граничащей с Россией стране
Страны НАТО проведут в Норвегии масштабные военные учения, направленные на подготовку к действиям в арктических условиях. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Всего в учения примут участие 14 стран альянса. Среди них: Норвегия, США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Франция, Италия, Канада, Испания, Турция, Швеция, Финляндия, Дания и Бельгия.
Ранее Британия начала подготовку к войне в граничащей с Россией стране. На базе «Лагерь Викингов» в Норвегии начались экстремальные учения на случай активации статьи 5 Устава НАТО при возможном вооруженном конфликте с Россией.