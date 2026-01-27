Работающие в Курской области зенитчики мобильных огневых групп показали RT редкий трофей: крыло сбитого ими на границе дальнего украинского беспилотника "Лютый".

О размерах дрона можно судить по размаху крыла - семь метров. На трофее расписались все участники операции.

Сбивают украинские дроны из крупнокалиберных пулеметов, оснащенных тепловизорами. Раскаленный полетом двигатель дрона хорошо заметен и летом, а зимой - подавно.

"Как-то сбили цель размером с "кукурузник". Попадания у нее были в хвостовую часть, фюзеляж, топливный бак. Дрон нес очень серьезную боевую часть", - рассказал пулеметчик.

Чтобы сориентировать стрелков, командир МОГ использует авиационный сленг. Вместо сторон света в ВВС называют положение стрелок часов: на 18, на 23 и так далее.

А если пулеметы не справляются, в запасе у мобильной группы всегда есть "абсолютное оружие", ПЗРК. Им и поразили сложную цель в конце ролика.