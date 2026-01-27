В Воронеже уничтожили неразорвавшиеся обломки БПЛА

Неразорвавшиеся обломки беспилотного летательного аппарата уничтожили в Воронеже во вторник, 27 января.

Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Воронежской области. Там отметили, что жители Воронежа могли слышать громкие звуки, связанные с работой по уничтожению обломков дрона.

«Пострадавших и разрушений нет», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении украинского беспилотника над Воронежской областью.