Дрон-разведчик ВС РФ мог найти секретные базы в Киеве

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что российский дрон-разведчик могу обнаружить секретные базы в Киеве. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее появилась информация, что российский боевой дрон-разведчик БМ-35 с терминалом Starlink в течение четырех с половиной часов совершал полет над Киевом. Отмечалось, что системы ПВО никак не отреагировали на беспилотник.

Кондратьев заявил, что подобные дроны проводят оперативную разведку. Они выявляют системы ПВО, в том числе Patriot, а также радиолокационные станции, пусковые установки, мобильные огневые группы, пулеметные точки на крышах и зенитно-ракетные комплексы.

Эксперт объяснил, что ВС РФ проводят глубокую разведку дронами с камерами высокого разрешения на низкой высоте. Полученные данные позволяют подавить огневые точки ВСУ.