Раскрыты условия для будущего ДСНВ

Франция и Британия должны включиться в переговоры по ядерному разоружению для будущего Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщают «Известия».

«Мы ставим вопрос о том, чтобы Париж и Лондон включались в переговоры по ядерному разоружению», — сказал он.

Постпред отметил, что это должно произойти не в неопределенном будущем, а как только дело пойдет к выработке новой договоренности. По его словам, заявление Франции о готовности рассмотреть участие в переговорах при условии, что Россия и США уменьшат свои арсеналы — это завуалированная форма категорического отказа.

Ранее Ульянов заявил, что Россия не получила от США ответа на предложение продлить ключевые количественные параметры ДСНВ. Он уточнил, что Россия предлагала продлить договор по меньшей мере на год.