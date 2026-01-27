Без легендарной турбины: Abrams M1E3 получит гражданский дизель

В ходе недавней презентации новой версии танка Abrams - М1Е3 стало известно, что боевая машина лишится 1500-сильной газовой турбины AGT-1500. Не будут на него ставить и более новый LV-100 такой же мощности, который так и не стал серийным.

Как сообщает Telegram-канал "Танкодром", разработчиками был выбран шестицилиндровый дизельный двигатель Caterpillar C13D мощностью 1100 л.с. Его варианты используются на различной гражданской технике.

Вместе с ним будет применяться трансмиссия SAPА ACT1075LP, в которой для аварийного привода используется электродвигатель, имеющий мощность 250 л.с.

Отмечается, что для 54-тонного танка такой силовой агрегат может обеспечить необходимую мобильность, но при дальнейшем увеличении массы, которая при дальнейшем развитии проекта обязательно произойдет, такой мощности будет уже недостаточно.

Также, обсуждая мотор М1Е3 Abrams, в социальных сетях обратили внимание на информацию с таблички на представленном образце. На ней написано, что в Китае и Канаде двигатели Caterpillar C13D предназначены строго для экспорта из этих стран. То есть они там выпускаются целиком или частично. Учитывая взаимоотношения нынешней американской администрации с данными государствами, создается впечатление, что военные США поспешили с отправкой на покой имеющихся ГТД.