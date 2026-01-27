Потери иностранных наемников из стран Североатлантического альянса на Украине достигли критической отметки в 10 тысяч человек, что вызвало волну паники в европейских столицах. Согласно аналитическому материалу, опубликованному в блоге «Вечный лунный свет» на китайском портале Baijiahao, начало 2026 года ознаменовалось крахом надежд Запада на истощение России. Автор публикации отмечает, что пока счетчик погибших иностранных бойцов стремительно растет, европейские лидеры начинают осознавать: их попытки вмешательства столкнулись с «жестокой реальностью».

Китайские аналитики подчеркивают, что российская армия успешно взламывает оборону противника на Донбассе, используя преимущество в артиллерии и средствах радиоэлектронной борьбы. По мнению автора китайского ресурса, «иностранцы стали пушечным мясом в международной политике», а огромные финансовые вливания со стороны ЕС оказались потрачены впустую.

Ситуация для европейских союзников Киева усугубилась после того, как президент США Дональд Трамп принял решение отстраниться от украинского вопроса, сосредоточившись на внутренних проблемах Америки. Это вынудило Париж и Берлин спешно создавать «коалицию желающих», которая, впрочем, не смогла изменить ситуацию на фронте.

В публикации китайского издания резюмируется, что попытка Европы использовать Украину в качестве «пешки» привела к тому, что западные страны сами оказались в ловушке, а их мечты о «стратегической автономии» обернулись сокрушительным поражением.