Постпред России оценил ядерный потенциал НАТО

Ядерный потенциал США, Великобритании и Франции превышает российский в полтора раза. Об этом заявил «Известиям» постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Совокупный потенциал США, Великобритании и Франции, являющихся военными союзниками по блоку НАТО, превышает 2 тысячи боезарядов, тогда как у России их теперь почти в полтора раза меньше», — сказал он.

Ульянов также рассказал, что Россия не получила от США ответа на предложение продлить ключевые количественные параметры Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) хотя бы на год.

9 января президент США Дональд Трамп равнодушно отреагировал на истечение срока действия ДСНВ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала соответствующие заявления президента США «умозрительными рассуждениями».