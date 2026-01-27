Российские военнослужащие в ходе боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области захватили крупную партию американских крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, речь идет о пулеметах Browning M2, которые США использовали во Второй мировой и корейской войнах.

Уточняется, что одни пулеметы промаркированы бельгийской фирмой FN Herstal, на других — «просто спилены серийные номера и названия компаний-производителей».

В посте также говорится, что пулеметы передали ВСУ еще в 2022 году: изначально их использовали для обороны, но сейчас их применяют штурмовики. Российские бойцы, как отмечает Mash, после захвата пулеметов, решили проверить их, но они оказались неисправными.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили в зоне спецоперации на Украине БТР (бронетранспортер) Stryker, обладающий дурной славой.

Отмечается, что армия США использовала Stryker при вторжении в Ирак, и тогда машина подверглась критике военных. Бронетранспортер не выдерживал попадания не только противотанковых снарядов, но и стрелкового оружия.

Ранее российские войска уничтожили на СВО итальянский бронетранспортер Puma ВСУ.