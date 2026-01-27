Военный объяснил важность контроля над Купянском-Узловым

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин считает, что в ближайшие дни под контроль ВС РФ могут перейти крупные населенные пункты. Об этом Дандыкин рассказал порталу Life.

В Минобороны России сообщили 27 января, что ВС РФ взяли под контроль село Новояковлевка в Запорожской области и поселок Купянск-Узловой в Харьковской области. Купянск-Узловой был одним из основных узлов обороны ВСУ под Купянском.

Дандыкин подчеркнул, что Купянск-Узловой имеет огромное значение как логистический центр. По мнению военного, контроль над ним позволяет ВС РФ продолжить создавать зону безопасности в Харьковской области. Дандыкин указал, что это чрезвычайно важно для безопасности Белгородской области.

Дандыкин заявил, что в Купянске-Узловом ВСУ «сточили не только оборону, но и одно из последних боевых, так называемых элитных, подразделений».