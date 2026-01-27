Раскрыты попытки американских чиновников передать Tomahawk Украине

Небольшая группа американских чиновников настаивает на передаче Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.

© Lenta.ru

Отмечается, что наиболее активно в этом вопросе выступает Дэн Райс, ранее занимавший должность спецпомощника бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Авторы материала назвали его «закулисным архитектором усилий», поскольку он поспособствовал получению одобрения руководства США на передачу Киеву кассетных боеприпасов и дальнобойных ракеты ATACMS.

Чиновник провел встречу с главой Пентагона Питом Хегсетом, на который они обсудили украинский конфликт. Он раскрыл, что напрямую попросил министра передать Украине «даже небольшое количество» Tomahawk.

Как вопрос о том, что одобрит ли президент Дональд Трамп такую поставку оружия Киеву, остается «не только открытым, но и спорным» в его администрации. Издание приводит мнение некоторых американских чиновников, которые считают, что «инстинкт Трампа избегать путаницы и эскалации доминирует».

«Удары дальнего радиуса действия по России рискуют взорвать любой дипломатический путь еще до того, как он начнется», — заявил неназванный высокопоставленный представитель Белого дома.

26 ноября 2025 года издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что разговор с президентом России Владимиром Путиным убедил Трампа не поставлять Украине Tomahawk. В ходе беседы российский лидер предупредил американского коллегу, что отправка ракет приведет к эскалации войны и нанесет ущерб отношениям США и России.