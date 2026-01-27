Белоусов оценил уровень взаимодействия ВС РФ и армии Китая

Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках состоявшихся переговоров с китайским коллегой адмиралом Дун Цзюнем обратил особое внимание на высокий уровень взаимодействия между вооруженными силами двух государств, сообщают в Минобороны.

Как указал глава российского оборонного ведомства, всеобъемлющее стратегическое партнерство РФ и КНР продолжает поступательно развиваться. При этом немаловажную в укреплении двустороннего взаимодействия играют отношения президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, отметил Белоусов.

«Их встречи в прошлом году придали новый мощный импульс к углублению дружественных связей между Россией и Китаем», — подчеркнул он.

Резюмируя, Белоусов заключил, что взаимодействие ВС РФ и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) достигло высокого уровня в областях обороны и безопасности.