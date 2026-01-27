Есть косвенные предпосылки для капитуляции Вооруженных сил Украины до 15 мая. Такое мнение высказал News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, сейчас никто не может предугадать темпы продвижения Вооруженных сил России, но к исходу весны возможна блокировка Краматорска и Славянска.

«Но это еще не полное освобождение [Донбасса], так как там достаточно большие силы. Сегодня говорить конкретно о каких-то сроках преждевременно. Косвенные предпосылки [для капитуляции ВСУ к 15 мая] есть», - заметил Анатолий Матвийчук.

Эксперт обратил внимание на то, что «фронт трещит, и многие украинские солдаты дезертируют», однако пока нет такого обрушения, как хотелось бы.

Ранее, по данным СМИ, американская сторона настаивала на выводе подразделений Вооруженных сил Украины из Донецкой и Луганской областей в рамках процесса мирного урегулирования конфликта. Киев, в свою очередь, отказался принимать такие требования. Владимир Зеленский несколько раз подчеркнул, что это неприемлемо для Украины.

СМИ: Капитуляция Украины становится все ближе

Глава Госдепа США Марко Рубио отмечал, что спор идет из-за пространства примерно в 30-50 километров или двадцати процентов ДНР, которые остаются под контролем Украины. При этом к ним относятся ключевые города Славянск и Краматорск.