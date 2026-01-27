На Западе объяснили шок от российского «Орешника»

Lenta.ru

Российская ракета «Орешник» вызвала шок на Западе из-за возможности сдержать наращивание усилий Европы по поддержке Украины, пишет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

На Западе объяснили шок от российского «Орешника»
© РИА Новости

Издание приводит комментарий директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, согласно которому западные специалисты признают отсутствие у них средств блокирования ракетного комплекса «Орешник».

MWM объясняет шок западных специалистов от новейшего российского оружия возможными последствиями в части поддержки странами НАТО и их союзниками Украины.

«Возможность наносить удары по западным силам по всей стране с помощью гиперзвукового планирующего летательного аппарата наземного базирования, а потенциально и по всей Европе в случае дальнейшей эскалации боевых действий, имеет существенные последствия для возможных планов по усилению поддержки военных действий Украины за счет дополнительных наземных сил», — заключает MWM.

На Западе назвали удар «Орешником» по Львову сигналом для НАТО

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заметил, что ракету «Орешник» способна перехватить только одна противовоздушная система в мире — российская С-500.