В результате атаки ВС России Вооружённые силы Украины потеряли ценный и труднозаменимый вертолёт Ми-24. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

«Одной из уничтоженных целей был советский ударный вертолёт Ми-24 — один из самых ценных самолётов на вооружении Украины, который особенно трудно заменить», — говорится в материале.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска с помощью беспилотников «Герань» поразили вертолёты Ми-24 и Ми-8 ВСУ в Кировоградской области Украины.

Также стало известно, что Украина потеряла за 2025 год порядка 20 истребителей, включая F-16.

1 января сообщалось, что ВКС России сбили самолёт Су-27 ВСУ.