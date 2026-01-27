Герасимов сообщил об уничтожении ВСУ на реке Оскол

Первая танковая армия Вооруженных сил России на восточном берегу реки Оскол продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ, заявил начальник Генштаба ВС РФ, командующий объединенной группировкой российских войск в зоне специальной военной операции Валерий Герасимов. Об этом он сообщил в ходе совещания, видеозапись которого опубликована в телеграм-канале Минобороны.

"На восточном берегу реки Оскол воинские части первой танковой армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника", - поделился подробностями российский генерал.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил об изменениях ситуации в зоне специальной военной операции. По словам командующего, с начала января под контроль российской армии перешло более 500 кв. км территории.

Он также проинформировал о боевых действиях в Донбассе, полное освобождение которого ранее называлось в числе целей специальной военной операции. По словам начальника Генштаба, армия России активно продвигается в направлении Славянска в ДНР, ведя бои в Красном Лимане и Ильичевке.