В России бойцов перед отправкой на СВО захотели обязать сдавать ДНК-тест

Российских военнослужащих перед отправкой в зону специальной военной операции (СВО) на Украине захотели обязать сдавать ДНК-тест. В поддержку законопроекта о геномной регистрации бойцов высказалась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Проект закона на рассмотрение Госдумы правительство России. Согласно инициативе, предлагается ввести обязательную геномную регистрацию отдельных категорий военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.

Москалькова поддержала инициативу, отметив, что в случаях, когда боец получил тяжелое ранение или без вести пропал, с помощью ДНК его можно будет установить.

«Очень важно, чтобы сегодня появился закон, обязывающий сдать ДНК в ходе заключения контракта с Минобороны (...) Такой закон сегодня поступил в Госдуму, я его полностью поддерживаю», — прокомментировала омбудсмен.

Ранее сообщалось, что российские ведомства ускорили процесс опознания российских военнослужащих благодаря усовершенствованию программного обеспечения.