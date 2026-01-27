В России бойцов перед отправкой на СВО захотели обязать сдавать ДНК-тест
Российских военнослужащих перед отправкой в зону специальной военной операции (СВО) на Украине захотели обязать сдавать ДНК-тест. В поддержку законопроекта о геномной регистрации бойцов высказалась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.
Проект закона на рассмотрение Госдумы правительство России. Согласно инициативе, предлагается ввести обязательную геномную регистрацию отдельных категорий военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.
Москалькова поддержала инициативу, отметив, что в случаях, когда боец получил тяжелое ранение или без вести пропал, с помощью ДНК его можно будет установить.
Ранее сообщалось, что российские ведомства ускорили процесс опознания российских военнослужащих благодаря усовершенствованию программного обеспечения.