На Украине нашли новый способ уклонения от службы

Массовая принудительная мобилизация на Украине привела к перегрузке госпиталей, так как появились так называемые «неизлечимые уклонисты», которые большую часть времени проводят не на службе, а на лечении. Об этом рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.

По его словам, призывники с хроническими заболеваниями формально числятся в рядах Вооруженных сил Украины, но по факту находятся в госпитале, где лечат свои хронические заболевания. При этом они получают выплаты, фактически не участвуя в боевых действиях.

««Неизлечимых уклонистов» стало так много, что это мешает покалеченным ВСУшникам получить статус «непригодный» и выплаты», - пояснил источник издания.

Он также отметил, что для того, чтобы стать таким «неизлечимым» военным, нужно не только иметь заболевание, но и связи в медицинских кругах, либо «кругленькую сумму денег».

«Хотя вероятнее всего, «неизлечимые уклонисты» просто делятся своим довольствием с врачами, чтобы праздно проводить время в госпиталях», - предположил представитель силовых структур.

Ранее Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о том, что сотрудник одного из районных территориальных центров комплектования в Николаевской области снимал военнообязанных с учета за 10 тысяч долларов. В ГБР отметили, что причиной снятия с учета было состояние здоровья, однако подтверждающих медицинских документов не было.