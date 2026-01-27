Япония разрабатывает крылатую ракету большой дальности

Япония активизировала работу над созданием крылатой ракеты большой дальности. Компания Kawasaki Heavy Industries представила результаты исследований в этой области. Проект отражает стремление страны укрепить свой оборонный потенциал в Индо-Тихоокеанском регионе.

По данным Агентства по закупкам, технологиям и логистике Японии (ATLA), демонстрация технологии состоялась после представления материалов на Технологическом симпозиуме в ноябре 2025 года. Разрабатываемая система пока не предназначена для немедленного принятия на вооружение, она служит для проверки ключевых подсистем и концепций, которые могут лечь в основу будущей оперативной крылатой ракеты.

Исследовательская работа охватывает несколько технологических направлений, включая разработку двигательной установки, системы наведения, повышение живучести и интеграцию модульной полезной нагрузки. Архитектура ракеты предусматривает поддержку широкого спектра задач — от поражения морских и наземных целей до работы с укрепленными и подземными объектами.

Особое внимание уделяется созданию компактных воздушно-реактивных двигателей. По заявлениям представителей японского оборонного ведомства, цель состоит в том, чтобы превзойти дальность действия существующих ракет класса «земля-корабль» Type 12 увеличенной дальности. В открытых источниках фигурируют цифры от 1500 до 2500 километров, хотя они не подтверждены официально.

Еще одна важная особенность — система маневрирования, которая должна помочь ракете уклоняться от современных систем ПВО. Прототип также оснащен ускорителем, что говорит о совместимости с конфигурацией вертикальной пусковой системы. Это позволит развертывать будущие модификации с надводных боевых кораблей и наземных пусковых установок.