Российские войска нанесли массированный удар по западу Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по западу Украины, Львовской области.

Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«По словам главы областной военной администрации Максима Козицкого, атакован объект инфраструктуры», — сказано в публикации.

Отмечается, что там на территории Львовской области находится крупное нефтехранилище компании «Львовнефтепродукт».

ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 января Вооруженные силы Украины атаковали Россию с помощью шести ракет HIMARS и одной переоборудованной ракеты от зенитного ракетного комплекса С-200. Все они были перехвачены.