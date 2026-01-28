ВС России на харьковском направлении нанесли поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии. Потери противника составили свыше 145 военнослужащих. Уничтожена реактивная система залпового огня и четыре склада ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение трем механизированным и мотопехотной бригаде ВСУ в районах Донецкой Народной Республики. Украинские войска потеряли до 100 военнослужащих, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.

Российская авиация, артиллерия и ракетные войска уничтожили места хранения украинских беспилотников дальнего действия. Поражены база горючего, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. ПВО сбила за сутки 175 украинских дронов.