Президент Курчатовского института заявил о замалчивании успехов РФ в космосе

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Информацию об абсолютном лидерстве СССР в космосе в настоящее время нельзя найти в широком доступе в интернете, заявил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

По его словам, в зарубежных источниках вместо успехов СССР упоминаются неудачные эксперименты США, которые позиционируются как первые шаги в развитии отрасли.

"Ни на одном сайте, нигде, выяснить, где мы [были в космосе] первые, нельзя. Беру иностранные книги - там написано так у американцев: первый [в мире искусственный] спутник запустили не мы 4 октября 1957 года, а американцы, за два месяца до нас. Но он не взлетел, был неудачным. Но первый пуск был их. И так во всех книгах", - сказал ученый на III Международном форуме новых материалов, химии и технологий AMTEXPO 2026.

Глава Курчатовского института рассказал, что в 2025 году подготовил лекцию на тему развития ядерной энергетики для космоса и выступил с ней перед российской молодежью.

"Я написал два листа о том, где мы были первыми. Сейчас не буду перечислять, волосы встают дыбом. Мы были первыми во всем абсолютно", - добавил он.