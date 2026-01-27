«Разрушения колоссальные»: Зеленский сделал паническое заявление после удара по Одессе
Масштабная атака беспилотников на Одессу, произошедшая в ночь на 27 января, привела к критическому повреждению энергетической системы региона. Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале экстренное заявление, в котором сообщил, что по городу было выпущено более 50 дронов, основной целью которых стали объекты генерации и распределения электроэнергии. Энергетическая компания ДТЭК «Одесские электросети» подтвердила серьезность инцидента словами "разрушения колоссальные".
Оценивая последствия удара, глава киевского режима отметил, атака была "жесткой".
Зеленский снова призвал западные страны усилить санкции против России, включая блокирование танкерного флота.
Техническое состояние энергообъектов после атаки вызывает серьезную обеспокоенность и у специалистов. В официальном заявлении пресс-службы энергетического холдинга ДТЭК подчеркивается масштаб ущерба: «Разрушения колоссальные, и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование до работоспособного состояния».