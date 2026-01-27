Масштабная атака беспилотников на Одессу, произошедшая в ночь на 27 января, привела к критическому повреждению энергетической системы региона. Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале экстренное заявление, в котором сообщил, что по городу было выпущено более 50 дронов, основной целью которых стали объекты генерации и распределения электроэнергии. Энергетическая компания ДТЭК «Одесские электросети» подтвердила серьезность инцидента словами "разрушения колоссальные".

Оценивая последствия удара, глава киевского режима отметил, атака была "жесткой".

"Более 50 дронов выпустили россияне по городу, и главные мишени – энергетика...", - написал Зеленский, добавив, что в общей сложности за ночь по энергетической и другой критической инфраструктуре в различных регионах Украины было выпущено 165 ударных дронов.

Зеленский снова призвал западные страны усилить санкции против России, включая блокирование танкерного флота.

Техническое состояние энергообъектов после атаки вызывает серьезную обеспокоенность и у специалистов. В официальном заявлении пресс-службы энергетического холдинга ДТЭК подчеркивается масштаб ущерба: «Разрушения колоссальные, и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование до работоспособного состояния».