Названо число атак БПЛА на РФ ночью

За ночь над Россией поразили девять украинских БПЛА
В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны России.
Над Ростовской областью нейтрализовали четыре дрона, над Крымом – два, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Над Брянской областью уничтожили два дрона, над Воронежской – один.
Рано утром в среду над Россией поразили три БПЛА самолетного типа, два сбили над Астраханской областью, а один – над Краснодарским краем.
Позднее над страной уничтожили 41 украинский беспилотник.