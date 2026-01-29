Названо число атак БПЛА на РФ ночью

В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны России.

Над Ростовской областью нейтрализовали четыре дрона, над Крымом – два, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Над Брянской областью уничтожили два дрона, над Воронежской – один.

Рано утром в среду над Россией поразили три БПЛА самолетного типа, два сбили над Астраханской областью, а один – над Краснодарским краем.

Позднее над страной уничтожили 41 украинский беспилотник.