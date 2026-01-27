Пока российские войска выравнивают линию фронта, для Киева поступил тревожный сигнал из Херсона — вывод ВСУ из Донбасса может привести к капитуляции Украины. Как сообщает «Царьград», Владимир Зеленский тем временем показывает мастерство манипуляций, в очередной раз обманув США.

Продвижение ВС РФ

За минувшие сутки ВС РФ существенно продвинулись на одном из ключевых направлений фронта. В частности, на краматорском участке бойцы «Южной» группировки войск зашли в Миньковку и заняли юго-восточную часть села. От трассы Е40 военные продвинулись на северо-восток на 1,7 км по направлению к Бондарному. Площадь продвижения 6,3 квадратных километра.

Военный блогер Михаил Дегтярев также заявил, что на этом направлении удалось зайти в Марково: и с востока, и с запада. За село идут бои, а площадь продвижения там составила 2,9 квадратных километра.

На добропольском направлении бойцы группировки «Центр» продвинулись в Торецком, а также расширили зону контроля к западу от трассы. Там площадь продвижения составила 3,6 квадратных километра. Общая площадь, освобожденная ВС РФ за сутки — 12,8 квадратных километров.

Автор канала «Дневник десантника» сообщает, что в районе добропольского выступа, на западном охвате от Нового Шахово до Дорожного, ВС РФ выровняли линию фронта. В районе Кучерова Яра ситуация без изменений: позиционные бои и отработка по позициям ВСУ в самом селе. Ивановка и Дорожное перешли под российский контроль.

От Софиевки в сторону Павловки обе дороги пока в серой зоне. Южная часть Торецкого перешла под российский контроль, а плацдарм на противоположном берегу реки Казенный Торец расширяется.

Тревожная новость для Киева

Во многих последних заявлениях российских политиков и чиновников ключевым требованием, предъявляемым к Киеву, является требование вывести войска с территории оккупированного ВСУ Донбасса. Многие заметили, что в подобных заявлениях нет призывов покинуть Херсон и Запорожье.

При этом до столицы Запорожской области российским войскам осталось всего несколько километров — если ВСУ не покинут территорию российских регионов, то ее освободят силой. В случае с форсированием Днепра для начала битвы за Херсон ситуация обстоит сложнее, однако оттуда и пришел тревожный сигнал для Киева.

Военкоры канала «На самом деле в Херсоне» напоминают, что вывод войск с Донбасса является условием для временного прекращения огня, а не для завершения спецоперации. Иными словами, в случае выполнения этого требования Россия только приостановит боевые действия. Пауза позволит Киеву рассмотреть остальные условия Москвы: прекращение мобилизации, денацификацию и иные. Об этой позиции недавно напоминал и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кроме того, именно в Донбассе расположена наиболее крупная группировка ВСУ и самые мощные линии обороны. Оставление этих позиций не только ослабит украинскую армию, но и значительно усилит наступательный потенциал ВС РФ. Россия также не отказывается и от требований прекращения поставок западного оружия.

Все это ставит киевский режим в тяжелое положение. Если ВСУ не уйдут с Донбасса, то Киев потерпит военное поражение. Если уйдут — то Украине придется капитулировать, ведь разгром окажется еще более стремительным и сокрушительным.

«При этом мы полагаем, что Киев не согласится на вывод войск с Донбасса и будет пытаться удерживать его как минимум до начала кампании по промежуточным выборам в США. Именно на это сейчас и рассчитывают глобалистские круги, спонсирующие киевский режим», — заявляет канал «На самом деле в Херсоне».

Вранье Зеленского

Эксперты отмечают, что Владимир Зеленский научился манипулировать американским лидером Дональдом Трампом в целях затягивания времени. Как написал полковник Аслан Нахушев, в Давосе глава киевского режима обещал пойти на «компромиссы по территориям», а американцы в очередной раз одобрили «поддержание штанов» в виде военной помощи до конца января. Однако накануне Зеленский заявил, что под «компромиссами» имел в виду не территории.

После следующего раунда переговоров в ОАЭ Зеленский снова может обвинить Россию в «отказе от мира», потребовав у Трампа новых санкций и оружия. Американцы, которые искренне хотят закончить конфликт на условиях переговоров РФ и США в Анкоридже, раз за разом поддаются на этот «нехитрый развод».