Нидерланды начинают учения с истребителями F-35

Нидерланды во вторник, 27 января, начинают учения с четырьмя истребителями F-35 в аэропорту Схипхол в рамках подготовки к возможному конфликту. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны страны.

© Wikipedia

В заявлении подчеркнули, что учения имеют временный характер и постоянного размещения военной авиации в Схипхоле не предусмотрено.

— Для министерства обороны, аэропорта Схипхол, партнеров и общества важно быть готовыми к возможному кризису или конфликту, чтобы жизненно важные процессы могли продолжать функционировать даже при изменении обстоятельств, — написали представители ведомства в социальной сети Х.

Евросоюз рассматривает несколько вариантов давления на Вашингтон в контексте возможного изменения статуса Гренландии. Среди них — экономические санкции, введение торговых пошлин, а также угроза закрытия американских военных баз на европейской территории.

Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе нецензурно «послал» Дональда Трампа из-за его слов о намерении взять под контроль Гренландию.