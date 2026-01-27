В Северной Европе призвали отказаться от милитаризации Арктики

В странах Северной Европы обеспокоились, что милитаризация Арктики отвлечет от работы над вопросами изменения климата, инфраструктуры, прав коренных народов. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, президент США Дональд Трамп присматривается к Гренландии для размещения там системы противоракетной обороны «Золотой купол». Кроме того, США управляют главным военным объектом на арктическом острове — космической базой Питуффик на крайнем северо-западе страны, используемой для радиолокационных систем раннего предупреждения.

Многие в северных странах обеспокоены тем, что в милитаризации Арктики, которая до сих пор была одним из немногих регионов мира, относящихся к категории «регионов с низким уровнем напряженности», есть неумолимая логика. Отмечается, что этот регион является домом для миллионов людей, многие из которых, как и в Гренландии, являются коренными жителями.

«Меня беспокоит то, что безопасность доминирует в арктической повестке дня, и мы забываем, что есть и другие не менее важные вопросы, такие как изменение климата, инфраструктура, права коренных народов. От милитаризации Арктики мало что можно выиграть, потому что это такая сложная область для деятельности», — сказал высокопоставленный представитель Северной Европы.

Ранее Трампу пригрозили импичментом в случае военного захвата Гренландии. Уточняется, что США не отказались от идеи военного захвата Арктики, несмотря на опасения отдельных членов Конгресса.